من واشنطن.. حسين يتهم الغرب وأمريكا بـ

2023/02/13 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أثار وزير الخارجية فؤاد حسين، الجدل في الأوساط الأجنبية، اليوم الأثنين، بعد اطلاقه تصريحات وصف بها العقلية الغربية التي تحكم المقاربة نحو سوريا بانها "خاطئة".

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، ان تصريحات حسين اتهمت العالم الغربي والولايات المتحدة بانها "أرتكبت العديد من الأخطاء" في مقاربتها للوضع السوري، مؤكدا "بتتبع السياسات الامريكية والأوروبية أيضا تجاه سوريا، نكتشف انهم ارتكبوا العديد من الأخطاء".

حسين اثار الجدل بحسب الوكالة بعد تأكيده بالقول :"لا أرى أية سياسة واضحة هنا في واشنطن او في العملية برمتها بما يتعلق بأهداف الغرب في سوريا، لكن الأكيد ان سوريا قد دُمرت بالكامل".

وشدد وزير الخارجية، على "ضرورة ضم الحكومة السورية الى مباحثات السلام عن سوريا"، بحسب وصفه.

كما أشار حسين الى، ان "التصرفات الغربية في سوريا قادت الى نزوح ما يزيد عن ثمانية ملايين سوري الى خارج البلاد حيث يعيشون كلاجئين، عدد كبير منهم وصل الى العراق".

ولفت الى ان "في كردستان فقط هنالك ما يقارب الربع مليون سوري هربوا من الدمار الذي سببته الولايات المتحدة وأوروبا في بلادهم" حسب تعبيره.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين زار العاصمة الامريكية واشنطن قبل أيام على رأس وفد حكومي رفيع لبحث جملة ملفات مع حكومة الولايات المتحدة أبرزها سعر صرف الدولار وانعكاسه على الاقتصاد العراقي.

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