أمريكا تثير المخاوف وتطلب من رعاياها مغادرة روسيا

2023/02/13 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أصدرت وزارة الخارجية الامريكية إنذارا الى المواطنين المقيمين في روسيا تدعوهم خلالها الى "مغادرة الأراضي الروسية فورا"، مؤكدة وجود مخاطر تتضمن تعرضهم لــ "المضايقات او الاعتقال" بحسب وصفها.

صحيفة النيويورك بوست الامريكية وبحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أعلنت ان "واشنطن لم تعد قادرة على تقديم الدعم والحماية لمواطنيها المقيمين على الأراضي الروسية في حال تعرضهم للمضايقات او الاحتجاز بسبب الحرب الدائرة حاليا بين موسكو وكييف".

من جانبها الحكومة الروسية ممثلة بالكرملن، "وصفت الإنذار الأمريكي لرعاياها بانه ليس بالجديد"، معلنة عن "مطالب الحكومة الامريكية لمواطنيها بالخروج من وعدم زيارة روسيا ليست الأولى من نوعها التي نسمع بها، حيث قلل المتحدث باسم الكرملن ديمتري بيسكوف من أهمية الإنذار الامريكية"، بحسب وكالة تاس الروسية.

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