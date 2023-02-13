بسبب تضخم الدولار.. تراجع أسعار النفط وقلق من

2023/02/13 | 23:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت وكالة رويترز الدولية للانباء، اليوم الاثنين، عن تراجع في أسعار النفط حيث بلغ (30) سنت للبرميل الواحد مطلع الأسبوع الحالي، نتيجة لــ "تضخم" الدولار الأمريكي وتأثيراته المباشرة على التجارة الدولية للنفط والتي تعتمد الدولار كالعملة الرئيسية لبيع السلعة.

وقالت الوكالة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "تركيز المستثمرين على الطلبات قصيرة الأمد وابتعادهم عن الطويلة بسبب القلق من تراجع النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي الطلب على النفط سبب تضخم الدولار الحالي"، مشيرة إلى أن "التوقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار من قبل الاحتياطي الأمريكي، قادت الى تدهور جديد في أسعار النفط العالمية".

وأكدت المحللة الاقتصادية في مركز ستي اندكس الأمريكي فيونا سينكوتا، للوكالة أن "القلق من وقوع ازمة او تدهور في النمو الاقتصادي العالمي مدفوعا بتوقعات رفع أسعار الفائدة غدا الثلاثاء عبر اجتماع جديد للفدرالي الأمريكي، قاد الى انخفاض الطلب على النفط، وبالتالي تدهورت الأسعار مرة أخرى".

من جانبه وأضح مدير مركز استراتيجيات السوق في شركة ايبوري الباحث ماثيو رايان للوكالة، ان "أهمية نقط البيانات الصادرة حاليا حول التضخم في الدولار الامريكية لا يمكن التشديد كفاية على أهميتها فيما يتعلق بسوق النفط الدولي"، متوقعا "المزيد من التدهور بسبب اعتماد السوق على الدولار الأمريكي كالعملة الرئيسة للتبادل".

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