2023/02/13 | 23:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YOxyQrn_ZLg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجهد الخدمي يحقق نسب إنجار متقدمة ويستحدث شارعاً بحي الفرات | تقرير محمد العيداني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجهد الخدمي يحقق نسب إنجار متقدمة ويستحدث شارعاً بحي الفرات | تقرير محمد العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).