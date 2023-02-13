قوات الحدود تعلن اعتقال 18 متسللاً شرقي العراق

2023/02/13 | 23:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الحدود، الاثنين، عن اعتقال 18 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود شرقي العراق,

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