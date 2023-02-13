نائب: حجم الانفاق الكبير وراء تأخر حسم الموازنة من قبل الحكومة

2023/02/13 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح النائب عن الاطار التنسيقي علي نعمة، ان حجم الانفاق الكبير للوزارات ومؤسسات الدولة قد أخر حسم الموازنة من قبل الحكومة، لافتا الى ان البرلمان على اتم الاستعداد لمناقشتها وتمريرها في حال ارسالها من قبل الحكومة.

وقال نعمة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “من المرجح ان يتم مناقشة ملف الموازنة خلال الفترة القليلة المقبلة داخل مجلس الوزراء حيث تأخرت بسبب حجم الانفاق الكبير لكل وزارة بحيث أرسلت البيانات الى وزارة المالية”.

وأضاف ان “مجلس النواب على اتم الاستعداد لمناقشة الموازنة ودراستها من جميع الجوانب، بعد ان تحسم داخل مجلس الوزراء وترسل الى البرلمان كي يتم قراءتها لمرتين قبل التصويت”.

وبين ان “الموازنة مازالت لدى وزارة المالية في وقت هناك حاجة ملحة لاقرارها، خصوصا ان الكثير من الشرائح والمشاريع تنتظر التصويت عليها وتمريرها داخل مجلس النواب”.

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