خبير: الفيدرالي الأمريكي يمتنع عن تغطية اية صفقة سلاح عراقية

2023/02/13 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير الأمني حسين الكناني، الاثنين، عن وجود ضغوط نوعية تمارسها واشنطن ضد بغداد لمنعها من شراء اية أسلحة متطورة، مبينا ان أمريكا تستمر في مساعيها لضمان تفوق الكيان الصهيوني في المنطقة.

وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاستراتيجية العسكرية الامريكية في العراق مبنية على اساس عدم امتلاك القوات العراقية بكل صنوفها للأسلحة المتطورة وفي حال توجه العراق الى اجراء اية عقود تسليح مع روسيا او الصين او الدول الاوربية ستخدم الولايات المتحدة الامريكية ادواتها بالضغط لمنع تمرير تلك العقود ”

وأضاف ان “من بين الأدوات الضاغطة على الحكومة العراقية التي تستخدمها الولايات المتحدة لمنعها من الحصول على الأسلحة المتطورة هو عدم تحويل الأموال الى الشركات التسليحية التي يتم التعاقد معها من قبل البنك الفدرالي الأمريكي اما الضغط الاخر فيتعلق بمنع الدول الاوربية ودول الناتو من اجراء أي عقد مع العراق الا بموافقتها “.

وتابع ان “الامريكان اذا ما سمحو للعراق من اجراء عقود تسليح سيكون لشراء أسلحة قديمة او اقل تطورا من الأسلحة التي تمتلكها دول المنطقة كالكيان الصهيوني والسعودية والامارات “.

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