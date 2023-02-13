2023/02/13 | 23:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J8GydCPhhK4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #علي_الشريفي: هل يستطيع القضاء اصدار مذكرة اعتقال بحق من شتم الصحابة!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #علي_الشريفي: هل يستطيع القضاء اصدار مذكرة اعتقال بحق من شتم الصحابة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).