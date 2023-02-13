2023/02/13 | 23:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، مواطنيها في بيلاروس بمغادرتها “على خلفية التوتر المحيط بأوكرانيا المجاورة في ظل الإجراءات الروسية في أوكرانيا، وإغلاق بيلاروس مجالها الجوي”.وأضافت: “الفرنسيون الموجودين على أراضي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروس على خلفية التوتر في أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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