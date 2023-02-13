2023/02/13 | 23:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني من المقرر أن ترسل قطر إلى سوريا وتركيا 10 آلاف وحدة بين مقصورات وبيوت نقالة استخدمت خلال كأس العالم بكرة القدم، لإيواء من تدمرت منازلهم جراء الزلزال.ونقلت وكالة “فرانس برس” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر تتبرع لسوريا وتركيا بـ 10 آلاف مقصورة استخدمت في كأس العالم المركز الخبري الوطني.

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