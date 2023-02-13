2023/02/13 | 23:36 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاز برنامج ChatGPT، وهو برنامج ذكاء اصطناعي سريع النمو، على الثناء لقدرته على كتابة إجابات سريعة على مجموعة واسعة من الاستفسارات وجذب انتباه المشرعين الأمريكيين بأسئلة حول تأثيره على الأمن القومي والتعليم.قُدر أن ChatGPT قد وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا بعد شهرين فقط من إطلاقه، مما يجعله أسرع تطبيق للمستهلكين نموًا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا يهتم المشرعون الأمريكيون بمنصة الذكاء الاصطناعي، ChatGPT؟ شبكة القيقب الدولية.

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