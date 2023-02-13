وزارة الصحة تحذر من شراب

2023/02/13 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت وزارة الصحة، من شراب "سعال" سام وقاتل من منشئ هندي.

وعممت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) التابعة لوزارة الصحة، كتاباً تشير فيه الى بلاغ من جهاز المخابرات الوطني، الى الشركة عن "إعلان وزارة الصحة في أوزباكستان وفاة 18 طفلاً في بلادهم بعد تناولهم شرابا مضادا لنزلات البرد والسعال تم تصنيعه في شركة هندية لاحتوائه على مادة كيمياوية سامة".

يذكر ان وزارة الصحة الأوزبكية، أعلنت في 30 كانون الأول الماضي، إن 18 طفلا -على الأقل- لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابًا تصنعه شركة الأدوية الهندية "ماريون بايوتك" (Marion Biotech Private Limited).

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن 18 من بين 21 طفلاً تناولوا شراب "دوك-1 ماكس" (Doc-1 Max) في أثناء إصابتهم بمرض تنفسي حاد ماتوا بعد تناوله.



ويتم التسويق للدواء على موقع الشركة الإلكتروني على أنه علاج لأعراض البرد والإنفلونزا.

وقالت الوزارة -في بيان نشرته وسائل إعلام هندية– إن الاختبارات الأولية أظهرت أن دفعة من دواء "دوك-1 ماكس" تحتوي على مادة الإيثيلين غلايكول، وهي مادة سامة تم إعطاؤها للأطفال في المنزل من دون وصفة طبية، سواء من قبل والديهم أو بناءً على نصيحة الصيادلة، وبجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

ويأتي إعلان أوزبكستان عن الحادثة، في أعقاب وفيات مماثلة لما لا يقل عن 70 طفلا في غامبيا بعد أن تناولوا أدوية السعال والبرد من إنتاج شركة هندية أخرى.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الهندية -في بيان- إنه "نظرًا لتقارير التلوث بشراب السعال دوك-1 ماكس، تم إيقاف جميع أنشطة التصنيع الخاصة بشركة ماريون للتكنولوجيا الحيوية (Marion Biotech) في نيودلهي، بينما لا يزال المزيد من التحقيقات جارية".

وتُعرف الهند باسم "صيدلية العالم" حيث تنتج ثلث الأدوية في العالم، وقد زادت صادراتها من الأدوية بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي، لتصل إلى 24.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

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