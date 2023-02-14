2023/02/14 | 00:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EvJEM7Q7WcY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. صفوان قصي: التحول إلى الاقتصاد الرقمي يلزم كل الجهات الحكومية بكشف بياناتها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. صفوان قصي: التحول إلى الاقتصاد الرقمي يلزم كل الجهات الحكومية بكشف بياناتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).