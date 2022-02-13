نائب عراقي يشرح تفاصيل وحقائق حول معمل تعليب كربلاء وكيفية استملاكه من قبل العتبة الحسينية

2023/02/14 | 00:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة القانونية النائب محمد

جاسم الخفاجي اليوم الاثنين 13/2/2022 ان

وزارة الصناعة تملك في معمل تعليب

كربلاء مساحة تبلغ أكثر من 46 دونم وتملك

وزارة المالية في ارض المعمل مساحة تبلغ

أكثر من 38

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