2023/02/14 | 00:12 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف عضو اللجنة القانونية النائب محمد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي يشرح تفاصيل وحقائق حول معمل تعليب كربلاء وكيفية استملاكه من قبل العتبة الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جاسم الخفاجي اليوم الاثنين 13/2/2022 ان
وزارة الصناعة تملك في معمل تعليب
كربلاء مساحة تبلغ أكثر من 46 دونم وتملك
وزارة المالية في ارض المعمل مساحة تبلغ
أكثر من 38
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي يشرح تفاصيل وحقائق حول معمل تعليب كربلاء وكيفية استملاكه من قبل العتبة الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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