“صاحبة السّعادة” بعيون عربية ومغربية.. دراسات في شعرية عبدالحق بن رحمون

2023/02/14 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان “صاحبة السّعادة” بعيون عربية ومغربية صدر حديثا كتاب “طلع الحرف من هواكم نورا ” دراسات نقدية في شعرية عبدالحق بن رحمون الرباط – الزمان عن منشورات “محترف الكتابة” بفاس ، صدر حديثا مؤلف جماعي بعيون أقلام عربية ومغربية ينتظم في 140 من الصفحات،عن مكتبة مطبعة طارق بفاس، من القطع المتوسط، تحت عنوان “طلع الحرف […]

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