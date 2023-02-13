أزمة الدواء في لبنان

2023/02/14 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار والتقلبات الكبيرة في الأسعار، أرخت بثقل إضافي على أزمة الدواء وزادت معاناة اللبنانيين من النقص الحاد في الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال.هذا الواقع دفع نقابة الصيادلة إلى تنفيذ إضراب تحذيري وإعلان نقيب الصيادلة عجز الصيدليات عن تأمين الأدوية وحليب الأطفال بسبب توقف تسليمها منذ نحو اسبوع.

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