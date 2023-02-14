2023/02/14 | 00:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XNNF4XWjgdE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #علي_الشريفي يختم حلقة الثامنة بأبيات شعرية للعراق..) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #علي_الشريفي يختم حلقة الثامنة بأبيات شعرية للعراق..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).