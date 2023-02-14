2023/02/14 | 00:35 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو الجمعية التركية الكندية إلى تغيير كيفية نشر كندا لأطقم الإنقاذ في حالات الكوارث الدولية بعد أن تم نشر فريق واحد فقط في تركيا بعد زلزال الأسبوع الماضي.قال سينا كوتلواي، المتحدث باسم المجموعة، إن الأعضاء شعروا بخيبة أمل لأن فريق Burnaby Urban Search and Rescue من كولومبيا البريطانية، والذي تم نشره بنفسه الأسبوع الماضي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجتمع التركي الكندي يدعو إلى تغييرات في نشر أطقم الإنقاذ بعد زلزال تركيا شبكة القيقب الدولية.

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