مجلس الخدمة يعلن نتائج الاعتراضات للمتقدمين من حملة الشهادات والأوائل

2023/02/14 | 00:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، نتائج الاعتراضات الإلكترونية للمتقدمين من حملة الشهادات والأوائل.وذكر المجلس في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “بعد ان تم تدقيق جميع الاعتراضات الالكترونية الخاصة بالمتقدمين الذين سبق ان تم اشعارهم بالنواقص وخطأ البيانات او نقص في المستندات والذي بلغ عددهم ( 453) من اصل (639) وصلتهم اشعارات تتعلق بالغرض […]

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