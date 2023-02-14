2023/02/14 | 00:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن بلاده "قلقة بشدة من القرار الذي اتخذته إسرائيل، الأحد، بشأن الموافقة على بناء ما يقرب من 10 آلاف وحدة استيطانية، وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 مواقع استيطانية في الضفة الغربية كانت غير قانونية في السابق بموجب القانون الإسرائيلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا: نعارض موافقة حكومة إسرائيل على مستوطنات في الضفة الغربية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا: نعارض موافقة حكومة إسرائيل على مستوطنات في الضفة الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).