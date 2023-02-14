القانونية النيابية توضح ابرز التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات

2023/02/14 | 00:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، ابرز التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجرائها في تشرين الأول من العام الجاري، لافتا الى وجود توجه لتعديل القانون والتأكيد على ان المحافظة دائرة واحدة بدلا من نظام الدوائر المتعددة.

وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مسودة قانون انتخابات مجلس النواب والمحافظات قد وصلت من القيادة السياسية متمثلة بائتلاف إدارة الدولة المعني بتشكيل الحكومة، حيث اتفق الجمع على المضي بهذا القانون”.

وأضاف ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات يتضمن تعديلات من شأنها ان تجعل المحافظة دائرة واحدة بدلا من دوائر متعددة، وقائمة المرشحين ستضم ضعف العدد السابق الذي حدد في الانتخابات الماضية”.

وبين ان “معظم الآراء السياسية تؤكد على المضي بالانتخابات وفق نظام سانت ليغو 1.9 وليس 1.7، حيث سيتم المضي بهذا الامر ما لم يكن هناك متغير في مسودة القانون داخل مجلس النواب”.

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