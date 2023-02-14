هل يطبق العراق الكود الزلزالي Seismic Code في التصاميم العامودية؟

2023/02/14 | 01:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة:بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا وحصد أرواح...

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