"محبوبة الزعيم".. كيم جون أون يمنع استخدام اسم ابنته

2023/02/14 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجبرت السلطات الكورية الشمالية الفتيات والنساء اللائي يحملن نفس اسم ابنة الزعيم كيم جونغ أون، جو آي، على تغييره إلى اسم آخر لتكون ابنته هي الوحيدة في البلاد التي تحمل هذا الاسم، وفقًا لما نقلته مجلة "ذا ويك" الأميركية عن تقرير إذاعة آسيا الحرة.

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