الزلزال‭ ‬يوسع‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الأسد‭ ‬باتصال‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬البرهان

2023/02/14 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرار‭ ‬انتشال‭ ‬أحياء‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬وغوتيريش‭ ‬يعلن‭ ‬موافقة‭ ‬دمشق‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬معبرين‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات كهرمان‭ ‬مرعش‭ (‬تركيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬غازي‭ ‬عنتاب‭ ‬نيويورك‭- ‬دمشق‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬معبرين‭ ‬حدوديين‭ ‬إضافيين‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وشمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬لإدخال‭ […]

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