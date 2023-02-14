2023/02/14 | 01:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استمرار انتشال أحياء من تحت الأنقاض وغوتيريش يعلن موافقة دمشق على فتح معبرين لإدخال المساعدات كهرمان مرعش (تركيا)-(أ ف ب) – غازي عنتاب نيويورك- دمشق- الزمان أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سوريا لمدة ثلاثة أشهر لإدخال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزلزال يوسع التطبيع مع الأسد باتصال جديد من البرهان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزلزال يوسع التطبيع مع الأسد باتصال جديد من البرهان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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