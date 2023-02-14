2023/02/14 | 01:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام أثار تعبير الاجسام الطائرة الغامضة هلعاً لدى الناس في الولايات المتحدة وكندا، وربّما تمتد هواجس الخوف والتساؤل الى دول كبرى أخرى.
اعتراف الصين بأنّ الجسم الطائر هو منطاد للعلوم والأبحاث وانه عائد لها ودخل بالخطأ في الأجواء الامريكية قبل اسقاطه في البحر لم يبدد المخاوف والشكوك، بل أنعش نظريات المؤامرة وسيناريوهات […]
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اعتراف الصين بأنّ الجسم الطائر هو منطاد للعلوم والأبحاث وانه عائد لها ودخل بالخطأ في الأجواء الامريكية قبل اسقاطه في البحر لم يبدد المخاوف والشكوك، بل أنعش نظريات المؤامرة وسيناريوهات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كائنات) ليست (فضائية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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