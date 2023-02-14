كائنات‭) ‬ليست‭ (‬فضائية

2023/02/14 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ أثار‭ ‬تعبير‭ ‬الاجسام‭ ‬الطائرة‭ ‬الغامضة‭ ‬هلعاً‭ ‬لدى‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا،‭ ‬وربّما‭ ‬تمتد‭ ‬هواجس‭ ‬الخوف‭ ‬والتساؤل‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬أخرى‭.‬اعتراف‭ ‬الصين‭ ‬بأنّ‭ ‬الجسم‭ ‬الطائر‭ ‬هو‭ ‬منطاد‭ ‬للعلوم‭ ‬والأبحاث‭ ‬وانه‭ ‬عائد‭ ‬لها‭ ‬ودخل‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬الامريكية‭ ‬قبل‭ ‬اسقاطه‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬لم‭ ‬يبدد‭ ‬المخاوف‭ ‬والشكوك،‭ ‬بل‭ ‬أنعش‭ ‬نظريات‭ ‬المؤامرة‭ ‬وسيناريوهات‭ […]

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