القمة‭ ‬العالمية‭ ‬للحكومات‭ ‬في‭ ‬دبي‭.. ‬صنّاع‭ ‬القرار‭ ‬يأملون‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬

2023/02/14 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس‭ ‬الامارات‭ ‬يؤكد‭ ‬دعم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق دبي‭ ‬الزمان‭ ‬ انطلقت‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬العالمية‭ ‬للحكومات‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬الاثنين،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬استشراف‭ ‬حكومات‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬الاماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬والرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬وحاكم‭ ‬دبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬،‭ ‬وستتضمن‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مائتي‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬وتفاعلية‭ ‬لمسؤولين‭ ‬وخبراء‭ ‬وصناع‭ ‬قرار‭ .[…]

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