2023/02/14 | 01:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس الامارات يؤكد دعم التنسيق مع إقليم كردستان العراق دبي الزمان انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، الاثنين، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
بحضور الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ، وستتضمن اكثر من مائتي جلسة حوارية وتفاعلية لمسؤولين وخبراء وصناع قرار .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمة العالمية للحكومات في دبي.. صنّاع القرار يأملون مواجهة التحديات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بحضور الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ، وستتضمن اكثر من مائتي جلسة حوارية وتفاعلية لمسؤولين وخبراء وصناع قرار .
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمة العالمية للحكومات في دبي.. صنّاع القرار يأملون مواجهة التحديات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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