بلومبرغ: أموال غامضة تمول عجز الخزانة التركي

2023/02/14 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مولت تدفقات مالية "غامضة" نصف فجوة الحساب الجاري في تركيا لعام 2022، وفقا لوكالة بلومبرغ التي قالت في تقرير إن "الذهب وواردات الطاقة كانت أكبر محركات العجز العام الماضي" في تركيا.

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