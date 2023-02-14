2023/02/14 | 02:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم يكن الشاب التونسي لاعب كرة القدم رامي مصدق، يتوقع لوهلة أن يشهد سفره إلى تركيا لخوض مسيرة كروية طموحة، لحظات مثّلت كابوسا مرعبا له لن ينساه.وعاش رامي لحظات الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة من تركيا وسوريا من بينها مدينة هاتاي التي يوجد بها فريق كرة القدم “هاتاي سبور” المنافس الدوري […]

ظهرت المقالة نجا بطريقة عجيبة..



لاعب تونسي يروي لحظات عاشها خلال زلزال تركيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجا بطريقة عجيبة.. لاعب تونسي يروي لحظات عاشها خلال زلزال تركيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجا بطريقة عجيبة.. لاعب تونسي يروي لحظات عاشها خلال زلزال تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).