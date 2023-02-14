محمد صلاح يُنهي صيامه التهديفي.. ويحقق رقما جديدا في الدوري الإنجليزي

2023/02/14 | 02:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل المصري محمد صلاح هدفا، ساهم من خلاله في فوز فريقه ليفربول على إيفرتون بثنائية، في مواجهة جمعت الفريقين على أرض ملعب "أنفيلد"، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ23 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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