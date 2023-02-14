البيت الأبيض يحسم الجدل بشأن الكائنات فضائية و

2023/02/14 | 04:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الاثنين، إنه "لا يوجد أي مؤشر على وجود كائنات فضائية أو نشاط خارج كوكب الأرض"، وذلك ردا على التساؤلات المتعلقة بالأجسام التي أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقاطها مؤخرا.

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