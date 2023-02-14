"غرق المصريين".. انتقادات واسعة لتصريحات حاخام إسرائيلي عن زلزال تركيا وسوريا

2023/02/14 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت مقارنة الحاخام الإسرائيلي البارز، شموئيل إلياهو، زلزال تركيا وسوريا بـ"غرق المصريين في البحر" وفق القصة التوراتية، وقوله إن الزلزال الذي قتل عشرات الآلاف هو "عدالة إلهية"، انتقادات واسعة بين رجال دين إسرائيليين آخرين.

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