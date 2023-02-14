قبو شاهق للفساد في بغداد

2023/02/14 | 06:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: كرم نعمة هناك احتفاء سائد بين العراقيين مع اقتراب إكمال مبنى البنك المركزي العراقي الذي صممه مكتب المعمارية الراحلة زها حديد.ولا يمكن، وفق التقويم المفرط بالتفاؤل، أن نعزو...أكمل القراءة ←

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