بكمين محكم.. اعتقال 5 مطلوبين بعد الاشتباك معهم في الديوانية

2023/02/14 | 08:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على خمسة مطلوبين خلال كمين محكم على الطريق الرابط بين الشنافية وغماس في محافظة الديوانية.

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