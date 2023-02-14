2023/02/14 | 08:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I1rGJKO-YTc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأمن الوطني يلقي القبض على رامي حسن ناصر أحد أكبر المتهمين بتهريب الدولار في نشرة الـ 8صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأمن الوطني يلقي القبض على رامي حسن ناصر أحد أكبر المتهمين بتهريب الدولار في نشرة الـ 8صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).