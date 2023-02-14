2023/02/14 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، وجود 9 آلاف و247 عنصرا أجنبيا يشاركون في جهود البحث والإنقاذ عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد قبل أسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. أكثر من 9 آلاف أجنبي يشاركون في جهود البحث والإنقاذ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. أكثر من 9 آلاف أجنبي يشاركون في جهود البحث والإنقاذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).