أميركا تبيع 26 مليون برميل من احتياطيات النفط حسب تفويض الكونغرس

2023/02/14 | 09:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب سحب من الاحتياطي صدر تفويض به من الكونغرس في السنوات السابقة.

وكانت وزارة الطاقة الأميركية قد بحثت إلغاء بيع هذه الكمية من براميل النفط والخاص بالسنة المالية 2023 بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضي كمية قياسية قدرها 180 مليون برميل من الاحتياطي.



لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب إجراء من الكونغرس.

ومن المرجح أن يؤدي البيع المعلن يوم الاثنين إلى تقليص الاحتياطي مؤقتا إلى ما دون مستواه الحالي البالغ نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983.

وباعت الإدارة الأميركية 180 مليون برميل من النفط لكبح أسعار الوقود التي ارتفعت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ومع تعافي المستهلكين العالميين من جائحة كوفيد-19.

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