مقتل واصابة 10 اشخاص بهجوم مسلح على جامعة ميشيغان الامريكية (صور)

2023/02/14 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

شهدت ولاية ميشيغان الامريكية وفي وقت متأخر من مساء امس الاثنين، هجوما مسلحا استهدف جامعتها المحلية، ليخلف ثلاثة قتلى وسبعة جرحى على الأقل، بحسب بيان شرطة الولاية.وقالت "النيويورك تايمز، في خبر ترجمته (بغداد اليوم)، إن "مسلحا مجهولا"، هاجم الحرم الجامعي في موقعين بسلاح الي، وفتح النار على مجموعة من الطلبة، تاركا خلفه ثلاثة قتلى وسبعة جرحى على الأقل، قبل هروبه من محل الهجوم.واكدت ان شرطة الولاية وبعد عملية بحث استمرت لساعات، تمكنت من العثور على المشتبه به بالقيام بالهجوم وقد "لقى حتفه نتيجة لاصابة ذاتية"، مشيرة الى انتحاره بعد تنفيذ الهجوم.وفي السياق، اشارت مصادر من داخل شرطة الولاية الى ان العديد من المصابين "معرضين للوفاة" بسبب شدة الإصابات التي تعرضوا لها نتيجة لاطلاق النار، مشيرين الى ان الحصيلة المذكورة هي أولية فقط.

وقالت: "يجب على أفراد المجتمع داخل وخارج الحرم الجامعي الاستمرار في الاحتماء في أماكنهم.



الشرطة تواصل الاستجابة"، موضحة أن "مئات" من أفرادها يشاركون في البحث عن مطلق النار.

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