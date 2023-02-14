التقطته الكاميرا خلال أنشطة تجسس.. محكمة بريطانية تستمع لجاسوس يعمل لصالح بوتين بسفارتها في برلين

2023/02/14 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمعت محكمة بريطانية، الاثنين، إلى أحد حراس الأمن الذي تم القبض عليه خلال عملية سرية مع عملاء روس مزيفين، وهو يتجسس لصالح روسيا في السفارة البريطانية في برلين.

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