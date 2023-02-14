2023/02/14 | 09:16 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة استخبارية تشتبك مع "عصابة" في الشنافية وتطيح بخمسة منهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/14 | 09:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة استخبارية تشتبك مع "عصابة" في الشنافية وتطيح بخمسة منهم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة استخبارية تشتبك مع "عصابة" في الشنافية وتطيح بخمسة منهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).