الفريق العراقي ينقذ شخصين محتجزين داخل مصعد بسبب الزلزال في تركيا

2023/02/14 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن الفريق العراقي، اليوم الثلاثاء، انقاذ شخصين محتجزين داخل مصعد معطل بسبب هزة أرضية ضربة المنطقة مؤخراً في تركيا.

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