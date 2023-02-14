تصريحات أمريكية تهوي بأسعار النفط وبرميل برنت عند أقل من 86 دولارا

2023/02/14 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من احتياطيها البترولي الاستراتيجي و بتقارير أخرى عن وصول مزيد من المعروض إلى السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 70 سنتًا ، إلى 85.91 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:17 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 91 سنتا إلى 79.23 دولارًا للبرميل.

قالت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) بعد انتهاء الجلسة السابقة إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي، وهو بيان كان قد صدر بتكليف من الكونجرس في السنوات السابقة.

وتراجعت مخاوف الإمدادات مع إبحار شحنة من الخام الأذربيجاني من ميناء جيهان التركي يوم الاثنين ، في أول إبحار منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير شباط.

وجيهان هو نقطة النهاية لخطوط الأنابيب التي تحمل النفط من أذربيجان والعراق ويمكن تصدير حوالي مليون برميل يوميًا من النفط الخام من هناك.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من أكبر سبعة أحواض من الصخر الزيتي إلى مستويات قياسية في مارس/ آذار ، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة (EIA) في تقريرها الشهري عن إنتاجية الحفر يوم الاثنين.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الخام في أحواض الصخر الزيتي سيرتفع بنحو 75 ألف برميل في اليوم في مارس إلى مستوى قياسي بلغ 9.36 مليون برميل في اليوم.

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