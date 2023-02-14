قوة تابعة لحزب بارزاني

2023/02/14 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء،، بأن قوة أمنية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في سهل نينوى منعت مستشاراً لرئيس الحكومة الاتحادية من دخول بلدته وهو في مهمة رسمية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن نقطة تفتيش يديرها عناصر تابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني منعت مستشار رئيس الوزراء نوفل بهاء من دخول بلدة القوش في سهل نينوى.

وأضاف، أن المستشار موفد إلى المنطقة بمهمة رسمية.

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