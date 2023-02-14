2023/02/14 | 10:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​الفريق العراقي ينقذ شخصين محتجزين داخل مصعد معطل بسبب هزة أرضية في تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/14 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​الفريق العراقي ينقذ شخصين محتجزين داخل مصعد معطل بسبب هزة أرضية في تركيا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​الفريق العراقي ينقذ شخصين محتجزين داخل مصعد معطل بسبب هزة أرضية في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).