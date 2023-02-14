الاتحاد الأوروبي: داعش والقاعدة يشكلان تهديداً على العراق وسوريا

2023/02/14 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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الاتحاد الأوروبي: داعش والقاعدة يشكلان تهديدا على العراق وسوريا

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