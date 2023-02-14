تغطية زلزال شرق المتوسط.. ‏العراق يرسل طائرتين محملتين بالمواد الاغاثية إلى غازي عنتاب

2023/02/14 | 10:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: الثلاثاء 14 شباط 2023 ‏العراق يرسل طائرتين محملتين بالمواد الاغاثية إلى...

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‏العراق يرسل طائرتين محملتين بالمواد الاغاثية إلى غازي عنتاب أولاً على المسلة.

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