2023/02/14 | 10:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام أمريكية، بوقوع إطلاق للنار في جامعة ولاية ميشيغان...

ظهرت المقالة مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بجامعة ولاية ميشيغان الأميركية أولاً على المسلة.

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