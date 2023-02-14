2023/02/14 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اصدر مصرف الرافدين ،اليوم الثلاثاء، توضيحاً بخصوص بيع الدولار في منفذ مطار بغداد الدولي.

وذكر المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن" منفذ المصرف متواجد طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة لاستقبال المسافرين لبيع الدولار لهم وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي 1320".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر توضيحاً بخصوص بيع الدولار في منفذ مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر توضيحاً بخصوص بيع الدولار في منفذ مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).