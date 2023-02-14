برشلونة يتعاقد مع مدافع جديد

2023/02/14 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أبرم نادي برشلونة الاسباني، اليوم الثلاثاء، صفقة جديدة لتعزيز دفاعاته بلاعب آخر في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت1" الألمانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع المدافع الفرنسي إيفان نديكا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بختام الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن نديكا (23 عامًا) سيوقع عقود انتقاله لصفوف برشلونة، في مارس/ آذار المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن "هناك عدة أسباب وراء إعجاب برشلونة بنديكا، أبرزها طوله الفارع (1.92 سم) كما أنه يلعب بالقدم اليسرى، إضافة إلى أنه يعد لاعبا أساسيا في صفوف فريقه".

وأشارت إلى أنه على الرغم من تألق الثلاثي رونالد أراوخو وجوليس كوندي وأندرياس كريستينسن، إلا أن برشلونة "لا يملك قلب دفاع يجيد بقدمه اليسرى، في ظل عدم الاعتماد على الإسباني إريك جارسيا مؤخرا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا، برصيد 56 نقطة، وبفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد، وللميرنجي مباراة مؤجلة.

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