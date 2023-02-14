الإفراج عن

2023/02/14 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بالإفراج عن قيادي في فصيل مسلح يدعى "حسن العبوة" بعد 11 شهراً على اعتقاله في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حسن العبوة أطلق سراحه اليوم بعد 11 مرّت على اعتقاله بتهمة القتل والاختطاف في البصرة".

وفي آذار 2022، أفادت مصادر أمنية لـ(بغداد اليوم)، باعتقاله في عملية خاصة في محافظة البصرة، وكان "حسن العبوة" ينشط في منطقة كرمة علي وهو قيادي سابق في التيار الصدري وكان قائد كتية "الحمزة عم النبي" في الجناح المسلح للتيار قبل أن ينشق في 2013.

وشارك "حسن العبوة" في معارك سوريا ومن ثم عاد إلى البصرة لينشط فيها مع فصيل مسلح آخر، وقد اعترف خلال التحقيق معه، وفق المصادر، بـ"ارتكاب جرائم كثيرة وقادت اعترافاته إلى اعتقال عناصر في فصائل مسلحة".

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