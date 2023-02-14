2023/02/14 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 عناصر تابعين إلى تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكر بيان للوكالة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "خلال عملية نوعية تمكنت القوات الأمنية من القبض على خمسة متهمين في محافظة نينوى، اشرت بحقهم معلومات تثبت انتمائهم الى تنظيم داعش كانوا يعملون في ما يسمى فرقة القادسية و ولاية الجند قاطع الموصل".

وأضاف البيان، أن " الواجبات نفذت بموجب مذكرات قضائية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى: الاستخبارات تقبض على 5 من "فرقة القادسية وولاية الجند لدى داعش") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى: الاستخبارات تقبض على 5 من "فرقة القادسية وولاية الجند لدى داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).